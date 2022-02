Milan | gesto inconsulto nel post partita | ha rischiato la squalifica!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ildi ieri sera potrebbe aver seriamente messo a repentaglio un primato già precario per lain meno di una diretta inseguitrice, l’Inter, la quale deve ancora andare in scena nel recupero di Bologna al Dall’Ara, la cui vittoria riporterebbe i nerazzurri in testa alla classifica. Un pareggio così brutto, arrivato grazie ad un’invenzione di Ante Rebic, può dar luogo a gesti inconsulti da parte di qualche giocatore. Hernandez TheoNon tutti se ne saranno resi conto ieri sera, ma Theo Hernandez potrebbe rischiare una qualifica per quanto accaduto all’Arechi. L’esterno francese ha scalciato e rotto la bandierina, sotto gli occhi dell’assistente Baccini che però non ha richiamato l’arbitro e per questo non è arrivata nessuna sanzione disciplinare nei suoi confronti. Il rossonero hamolto, non ...