Milan femminile, Stapelfeldt: “Obiettivo qualificarci in Champions League” (Di domenica 20 febbraio 2022) Nina Stapelfeldt, attaccante del Milan femminile, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 febbraio 2022) Nina, attaccante del, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club

Advertising

PianetaMilan : @acmilan femminile, #Stapelfeldt : “Obiettivo qualificarci in #ChampionsLeague ” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Femminile, Stapelfeldt: 'Obiettivo? Aiutare la squadra a qualificarsi nuovamente in Champions': Nina Stapelfeldt, a… - FanClubCH : RT @acmilanyouth: U13 Femminile | 1° giornata del campionato primaverile ? Milan-Vigevano 09 (maschile) 0-5 #MilanYouth #SempreMilan - romagnolismo : Drama in corso su noi che postiamo foto di calciatori nudi dopo una sconfitta quando se fosse stato il Milan femmin… - gilnar76 : Italia Femminile Norvegia 2-1: azzurre in finale di Algarve Cup #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -