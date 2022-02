Advertising

ParliamoDiNews : Bologna, Mihajlovic: `Siamo a -5 dall`obiettivo stagionale, credo ancora nel progetto. E su Saputo...` | Serie A |… - napolista : #Mihajlovic: «Credo ancora nel Bologna, come ci credevo tre anni e mezzo fa» In conferenza stampa: «Pensare a una… - zazoomblog : Bologna Mihajlovic: 'Siamo a -5 dall'obiettivo stagionale credo ancora nel progetto. E su Saputo...'… - sportli26181512 : Bologna, Mihajlovic: 'Siamo a -5 dall'obiettivo stagionale, credo ancora nel progetto. E su Saputo...': L'allenator… - TuttoMercatoWeb : Mihajlovic: 'Credo nel progetto Bologna come ci credevo tre anni fa. Siamo a -5 dall'obiettivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic Credo

Commenta per primo L'allenatore del Bologna Sinisaha presentato la partita di domani contro lo Spezia in conferenza stampa: 'Io cerco ... Io ci, come ci credevo tre anni e mezzo fa ...... ma dobbiamo iniziare a fare risultato, partendo da domani", ha detto. "Lo Spezia con i ... io ci, come ci credevo tre anni e mezzo fa quando sono arrivato qua. I conti si fanno alla ...Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi. io ci credo, come ci credevo tre anni e mezzo fa quando sono arrivato qua. I conti si fanno alla fine” ...Sinisa Mihajlovic è pronto col suo Bologna a rimettersi in marcia ... Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi. io ci credo, come ci credevo tre ...