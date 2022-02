Michelle Impossible, dopo il bacio tra Eros e Michelle, Tomaso Trussardi ha una reazione durissima sui social (Di domenica 20 febbraio 2022) Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. I due ex coniugi sul palco della nuova trasmissione condotta dalla Hunziker ovvero ‘Michelle Impossible’ si sono mostrati molto complici ed affiatati. E proprio questa loro complicità ha fatto sognare i telespettatori ma allo stesso tempo sembrerebbe aver ferito qualcuno. Di chi stiamo parlando? Dell’ex marito della bella Michelle ovvero Tomaso Trussardi il cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere. Grande complicità tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti E’ andata in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio 2022 su Canale 5 la prima puntata di ... Leggi su cityroma (Di domenica 20 febbraio 2022) Negli ultimi giorni non si è fatto altro che parlare diHunziker edRamazzotti. I due ex coniugi sul palco della nuova trasmissione condotta dalla Hunziker ovvero ‘’ si sono mostrati molto complici ed affiatati. E proprio questa loro complicità ha fatto sognare i telespettatori ma allo stesso tempo sembrerebbe aver ferito qualcuno. Di chi stiamo parlando? Dell’ex marito della bellaovveroil cui gesto fatto nelle scorse ore sta facendo tanto discutere. Grande complicità traHunziker edRamazzotti E’ andata in onda lo scorso mercoledì 16 febbraio 2022 su Canale 5 la prima puntata di ...

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - RadioItalia : Quanti ?? per Eros e Michelle? Eros è stato ospite durante la prima serata del programma dell’ex moglie “Michelle… - m_hunziker : Alcuni indizi su quello che accadrà domani sera in prima serata su Canale5... Michelle Impossible pt. 1, ci siamo!… - infoitcultura : Ascolti Tv 16 febbraio 2022: ottima partenza per Michelle Impossible - Obriensgirl__ : Sto finalmente recuperando Michelle impossible e ADORO -