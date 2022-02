Michelle Hunziker, una storia col baby-modello? Spunta una foto clamorosa: ora si capisce tutto | Guarda (Di domenica 20 febbraio 2022) Chiacchiere, gossip, suggestioni, indiscrezioni, voci: al centro di tutte queste, da che si è lasciata con Tomaso Trussardi, c'è Michelle Hunziker. Una tempesta di chiacchiericcio, quella che la ha colpita e che incessantemente continua a colpirla. Una tempesta che si è anche rafforzata dopo il bacio in bocca a stampo dato al suo ex storico, Eros Ramazzotti, il tutto sul palco di Michelle Impossibile, il nuovo programma in due puntate che la conduttrice italo-svizzera guida su Canale 5. Ovvio che dopo quel bacio siano ritornate a impazzare le voci sul suo presunto ritorno di fiamma con Ramazzotti, che già rimbalzavano dopo la notizia della rottura con Trussardi. Voci, però, smentite dai diretti interessanti (mentre di sicuro c'è che Trussardi, dopo quel bacio, ha smesso di seguire sui social sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Chiacchiere, gossip, suggestioni, indiscrezioni, voci: al centro di tutte queste, da che si è lasciata con Tomaso Trussardi, c'è. Una tempesta di chiacchiericcio, quella che la ha colpita e che incessantemente continua a colpirla. Una tempesta che si è anche rafforzata dopo il bacio in bocca a stampo dato al suo ex storico, Eros Ramazzotti, ilsul palco diImpossibile, il nuovo programma in due puntate che la conduttrice italo-svizzera guida su Canale 5. Ovvio che dopo quel bacio siano ritornate a impazzare le voci sul suo presunto ritorno di fiamma con Ramazzotti, che già rimbalzavano dopo la notizia della rottura con Trussardi. Voci, però, smentite dai diretti interessanti (mentre di sicuro c'è che Trussardi, dopo quel bacio, ha smesso di seguire sui social sia ...

