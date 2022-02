Melissa Benoist da Supergirl a The Girls on The Bus? (Di domenica 20 febbraio 2022) Melissa Benoist è pronta a tornare in tv dopo la lunga esperienza in Supergirl? Secondo gli ultimi rumors sembra che la nostra eroina abbia trovato il suo prossimo progetto con la Warner Bros, ma di cosa si tratta? Hollywood Reporter rivela che Melissa Benoist sa vicina ad un accordo per recitare in The Girls on the Bus, una serie drammatica in uscita che dovrebbe debuttare esclusivamente su HBO Max nei prossimi mesi. Il progetto potrebbe rimettere insieme la ‘coppia’ di Supergirl formata da Melissa Benoist e il produttore esecutivo Greg Berlanti che lavorerà alla serie al fianco di Julie Plec di The Vampire Diaries. Non è la prima volta che si parla dell’ adattamento del libro di Amy Chozick Chasing Hillary: Ten ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 febbraio 2022)è pronta a tornare in tv dopo la lunga esperienza in? Secondo gli ultimi rumors sembra che la nostra eroina abbia trovato il suo prossimo progetto con la Warner Bros, ma di cosa si tratta? Hollywood Reporter rivela chesa vicina ad un accordo per recitare in Theon the, una serie drammatica in uscita che dovrebbe debuttare esclusivamente su HBO Max nei prossimi mesi. Il progetto potrebbe rimettere insieme la ‘coppia’ diformata dae il produttore esecutivo Greg Berlanti che lavorerà alla serie al fianco di Julie Plec di The Vampire Diaries. Non è la prima volta che si parla dell’ adattamento del libro di Amy Chozick Chasing Hillary: Ten ...

