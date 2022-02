Medici morti per il virus: sì al fondo per le famiglie (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le proteste, finanziati gli indennizzi per i professionisti deceduti durante la pandemia e senza copertura Inail. La Bergamasca ha pianto 31 Medici, compresi 10 camici bianchi che esercitavano come Medici di base, spenti dal virus nelle fasi iniziali della pandemia. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo le proteste, finanziati gli indennizzi per i professionisti deceduti durante la pandemia e senza copertura Inail. La Bergamasca ha pianto 31, compresi 10 camici bianchi che esercitavano comedi base, spenti dalnelle fasi iniziali della pandemia.

