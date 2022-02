Media, lunedì Trump lancia sua piattaforma social 'Truth' (Di domenica 20 febbraio 2022) Truth (Verità), la nuova piattaforma social di Donald Trump, appare pronta per essere lanciata su App Store di Apple lunedì, festa del presidente. Lo scrive il Guardian citando il post di un dirigente ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 20 febbraio 2022)(Verità), la nuovadi Donald, appare pronta per essereta su App Store di Apple, festa del presidente. Lo scrive il Guardian citando il post di un dirigente ...

Ucraina, G7: "Russia ritiri le truppe". Le news ... riferiscono i media internazionali. ORE 18.43 - Due soldati ucraini e quattro feriti negli scontri ...aerea tedesca Lufthansa ha annunciato che cesserà tutti i voli da e per Kiev a partire da lunedì e ...

