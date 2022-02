Medagliere Olimpiadi 2022: Italia settima per numero di podi con 17! (Di domenica 20 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 si disputeranno dal 4 al 20 febbraio: si assegneranno 109 titoli in 15 discipline, ovvero biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard e speed skating. Al netto di eventuali pari merito, saranno assegnate complessivamente 327 medaglie. Medagliere PER numero DI podi Olimpiadi INVERNALI PECHINO 2022 # Paese O A B T. # 1 Norvegia 15 8 12 35 1 8 ROC 6 11 14 31 2 11 Canada 4 8 13 25 3 2 Germania 11 8 5 24 4 4 USA 8 9 7 24 4 5 Svezia 8 5 5 18 6 6 Paesi ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) LeInvernali di Pechinosi disputeranno dal 4 al 20 febbraio: si assegneranno 109 titoli in 15 discipline, ovvero biathlon, bob, combinata nordica, curling, freestyle, hockey ghiaccio, pattinaggio artistico, salto con gli sci, sci alpino, sci di fondo, short track, skeleton, slittino, snowboard e speed skating. Al netto di eventuali pari merito, saranno assegnate complessivamente 327 medaglie.PERDIINVERNALI PECHINO# Paese O A B T. # 1 Norvegia 15 8 12 35 1 8 ROC 6 11 14 31 2 11 Canada 4 8 13 25 3 2 Germania 11 8 5 24 4 4 USA 8 9 7 24 4 5 Svezia 8 5 5 18 6 6 Paesi ...

