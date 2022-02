Mazzarri: «Non c’è passato che tenga. Fino al 90? il Napoli sarà solo un avversario da battere» (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Napoli. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sappiamo il valore del Napoli, abbiamo visto quel che hanno fatto a Barcellona ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se facciamo le cose come abbiamo fatto spesso per tutta la partita, possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre, come a Bergamo. A mente fredda sono ancora un po’ arrabbiato per come a Empoli ci siamo spenti per 10-15 minuti, abbiamo subito il gol e poi siamo riusciti a pareggiare. Però serve essere sempre intensi per 95 minuti, non possiamo buttare via punti per cali di tensione. Abbiamo fatto grandi passi avanti, ma dobbiamo ancora migliorare: contro il Napoli mi aspetto di vedere da parte della mia squadra una concentrazione per ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari, Walter, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Sappiamo il valore del, abbiamo visto quel che hanno fatto a Barcellona ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se facciamo le cose come abbiamo fatto spesso per tutta la partita, possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre, come a Bergamo. A mente fredda sono ancora un po’ arrabbiato per come a Empoli ci siamo spenti per 10-15 minuti, abbiamo subito il gol e poi siamo riusciti a pareggiare. Però serve essere sempre intensi per 95 minuti, non possiamo buttare via punti per cali di tensione. Abbiamo fatto grandi passi avanti, ma dobbiamo ancora migliorare: contro ilmi aspetto di vedere da parte della mia squadra una concentrazione per ...

