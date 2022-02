Mascherine al chiuso e Green Pass, il punto dopo le parole di Speranza (Di domenica 20 febbraio 2022) «Ho voglia anch'io di mettermi alle spalle questa stagione, come dice Draghi». Sono le parole con cui il ministro della Salute Roberto Speranza, in un'intervista a Repubblica del 20 febbraio, ha da una parte espresso la voglia di normalità, dall'altra la consapevolezza che bisognerà procedere con gradualità. Un orizzonte che è strettamente correlato alla prospettiva di mantenere nel medio-lungo termine misure di sicurezza come l'utilizzo del Green Pass e delle Mascherine al chiuso. 31 marzo: verso la fine dello stato d'emergenza Fino a quando? Difficile dirlo, ma dalle parole di Speranza si può dedurre una lettura della situazione abbastanza chiara. A partire dalla consapevolezza che trovarsi in una situazione in cui il 91% della popolazione over ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 20 febbraio 2022) «Ho voglia anch'io di mettermi alle spalle questa stagione, come dice Draghi». Sono lecon cui il ministro della Salute Roberto, in un'intervista a Repubblica del 20 febbraio, ha da una parte espresso la voglia di normalità, dall'altra la consapevolezza che bisognerà procedere con gradualità. Un orizzonte che è strettamente correlato alla prospettiva di mantenere nel medio-lungo termine misure di sicurezza come l'utilizzo dele delleal. 31 marzo: verso la fine dello stato d'emergenza Fino a quando? Difficile dirlo, ma dalledisi può dedurre una lettura della situazione abbastanza chiara. A partire dalla consapevolezza che trovarsi in una situazione in cui il 91% della popolazione over ...

