Marusic | «Peccato per il Porto | ma abbiamo preparato al meglio l’Udinese»

Advertising

ilducabianco77 : Soddisfatto della prestazione, Radu un peccato abbia 52 anni, ma nella gestione del pallone è quattro categorie sop… - mempispillo : Da centrocampo in su (e ci metto anche Marusic) questa squadra è forte anche senza Immobile. Luiz Felipe e Radu mal… -

Ultime Notizie dalla rete : Marusic Peccato

Calcio News 24

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: "per il Porto, ma abbiamo preparato al meglio l'Udinese". Le dichiarazioni dell'esterno di Sarri Adamprima della gara contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Lazio ...5 Non è certamente la sua migliore serata: in almeno un paio di occasioni è in netto ... In avanti non si esaurisce mai,per il giallo che gli farà saltare il ritorno. (38' Moro, sv). ...Ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Adam Marusic, che ha presentato così la gara: “Peccato per giovedì ma oggi abbiamo un’altra partita e dobbiamo pensare all’Udinese. Abbiamo preparato il ...Ai microfoni di Lazio Style Chanel ha parlato prima della gara tra Udinese e Lazio il laterale difensivo Adam Marusic. “Giovedì è stato un vero peccato ma oggi abbiamo un’altra partita e dobbiamo ...