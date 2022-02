Marsiglia-Clermont | probabili formazioni e quote | Sampaoli si affida a Milik

Advertising

infobetting : Marsiglia-Clermont (domenica 20 febbraio, ore 20:45): formazioni, quote, - sportnotizie24 : #Marsiglia-#Clermont, le probabili formazioni: le scelte di Sampaoli e Gastien -

Etienne - Strasburgo 15:00 Bordeaux - Monaco 17:0520:45 GEORGIA SUPERCOPPA Dinamo Batumi - Saburtalo Tbilisi 15:00 GERMANIA BUNDESLIGA Bayern - Furth 15:30 Dortmund - ...Chiude la 25esima giornata di Ligue 1 ildi Sampaoli, secondo in classifica, che con una vittoria al Velodrome contro ilsi porterebbe a - 10 dalla capolista Psg.confermandosi al terzo posto e portandosi ad una sola lunghezza dalla seconda piazza (in attesa del risultato del Marsiglia impegnato alle 20.45 contro il Clermont). Brutto momento invece per l'Angers ...confermandosi al terzo posto e portandosi ad un solo punto dalla seconda piazza (in attesa del risultato del Marsiglia impegnato alle 20.45 contro il Clermont). Brutto momento invece per l'Angers, ...