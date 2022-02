Maria De Filippi, il dramma nella scuola di Amici: “Finita in ospedale” (Di domenica 20 febbraio 2022) Maria De Filippi, la regina del palinsesto televisivo, svela un particolare inedito: “Finita in ospedale”, panico all’interno della scuola di “Amici” Inizia con agitazione e preoccupazione la nuova puntata di “Amici“, arriva in redazione una notizia che lascia tutti senza parole e a darla è proprio la conduttrice Maria De Filippi. “Non mangiavo, sono Finita in ospedale”, ecco il racconto di una delle ballerine del programma della De Filippi. Maria De FilippiSi tratta di Alice Del Frate, che si è raccontata alla sua professoressa Veronica Peparini svelando alla donna i suoi problemi con l’alimentazione e confessando quanto quest’ultimi ... Leggi su topicnews (Di domenica 20 febbraio 2022)De, la regina del palinsesto televisivo, svela un particolare inedito: “in”, panico all’interno delladi “” Inizia con agitazione e preoccupazione la nuova puntata di ““, arriva in redazione una notizia che lascia tutti senza parole e a darla è proprio la conduttriceDe. “Non mangiavo, sonoin”, ecco il racconto di una delle ballerine del programma della DeDeSi tratta di Alice Del Frate, che si è raccontata alla sua professoressa Veronica Peparini svelando alla donna i suoi problemi con l’alimentazione e confessando quanto quest’ultimi ...

Advertising

MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : Dall'emozionante momento con Maria De Filippi all'incontro con @RamazzottiEros, i momenti più belli della prima pun… - MediasetPlay : Questa è la storia di… ?? Vi siete emozionati anche voi con Maria De Filippi e Michelle Hunziker?… - Luca_zone : RT @tvstellare: PAMELA PRATI CHE HA SCRITTO E MANDATO DEI FIORI A MARIA DE FILIPPI PER CHIEDERLE AIUTO ANCHE SOLO PER LAVORARE IN REDAZIONE… - flaviusl88 : RT @PokeMillennium: Maria De Filippi ed Elodie parlano dell'arrivo di Zelda: Breath of the Wild 2 #PokemonMillennium #botw #Botw2 #MariaDeF… -