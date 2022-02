Mara Venier piange stretta a Massimo Ranieri | emozioni forti a Domenica In

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il maestro Stefano Magnanensi ein lacrime dopo l’interpretazione di. AInssime e non solo per la voce dell’artista, per il testo di un brano che arriva dritto al cuore e riporta a galla i ricordi e le mancanze. La voce dimostra tutta l’emozione che rende la sua canzone ancora più profonda e vera, poi c’è l’amicizia di. Anche se non si vedono così spesso ancora una volta si raccontano che ci saranno sempre l’uno per l’altra.canta una canzone che ha adorato dal primo ascolto: “Mia ragione”. Un pezzo che non era previsto oggi ma c’è voglia di emozione. “Mia fama, mia sete, mia salvezza, mia ...