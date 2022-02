Manchester United | Elanga e Fred colpiti dai tifosi del Leeds

(Di domenica 20 febbraio 2022) . Brutto episodio nel match di Premier League Secondo Sky Sport News, durante l’esultanza per il gol del momentaneo 3 a 2 messo a segno da Maguire, nella vittoria per 4 a 2 da parte dellosul campo del, alcunidi casa avrebbero lanciato oggetti in campo e colpito due calciatori dei Red Devils; nello specifico tratterebbe di. La polizia del West Yorkshire sarebbe stata coinvolta nelle verifiche del caso, intanto la FA ha aperto un’indagine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Nell'altra gara della giornata, bellissimo successo esterno deldi Ralf Rangnick, che dopo la gaffe di ieri in conferenza stampa si riscatta sul campo con un 4 - 2 ottimo. ...Durante l'esultanza per il gol di Maguire per il momentaneo 3 - 2 in favore del(che poi ha vinto 4 - 2), alcuni tifosi dei padroni di casa avrebbero lanciato oggetti ai due ...Milan e Fiorentina stanno seguendo con attenzione la stagione di Diogo Dalot, il portoghese però è vicino al rinnovo con lo United. Si allontanano le voci di mercato su Diogo Dalot. L’esterno, tornato ...Sugli spalti, così come in campo, Leeds-Manchester United ricorda sempre una guerra, quella delle due rose. Questa volta l'hanno vinta i Red Devils Sugli spalti, così come in campo, Leeds-Manchester ...