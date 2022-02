Manchester City, pronto un super contratto per Bernardo Silva! (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo il Sun, il Manchester City ha intenzione di offrire un contratto monstre ad una delle sue stelle più luminose, Bernardo Silva.... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Secondo il Sun, ilha intenzione di offrire unmonstre ad una delle sue stelle più luminose,Silva....

Advertising

CB_Ignoranza : 4’ Manchester City 0-1 Tottenham; 33’ Manchester City 1-1 Tottenham; 59’ Manchester City 1-2 Tottenham; 92’ Manches… - tancredipalmeri : Cioè ma se il Manchester City ne ha fatti 4 di gol nel primo tempo allo Sporting, ma se lasciavano il sorteggio pre… - Sporting_CP : ?? 58' Golo do Manchester City. #SCPMCFC | 0-5 | #UCL #DiaDeSporting - hyndmeister : RT @Gblcomps: Cuti Romero Vs Manchester City (@CutiRomero2) - vfleof : RT @Gblcomps: Cuti Romero Vs Manchester City (@CutiRomero2) -