Maltempo: vento forte a Milano, allerta gialla a partire dalle 9 di domani (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla per vento forte previsto domani, lunedì 21 febbraio, a partire dalle ore 9.00 quando anche il nodo idraulico di Milano sarà interessato da un generale rinforzo di vento da Nordovest. Dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocita? medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell'evento diffusamente piu? intensa sara? tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potra? avere anche carattere di Foehn. Dopo una fase di generale attenuazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'meteoperprevisto, lunedì 21 febbraio, aore 9.00 quando anche il nodo idraulico disarà interessato da un generale rinforzo dida Nordovest. Dalla tarda mattinata i venti tenderanno a rinforzare sulla pianura con velocita? medie che potranno arrivare a 50 km/h, mentre le raffiche previste raggiungeranno i 60/70 km/h circa sui settori occidentali. La fase dell'ediffusamente piu? intensa sara? tarda mattinata e primo pomeriggio, con la ventilazione che potra? avere anche carattere di Foehn. Dopo una fase di generale attenuazione ...

