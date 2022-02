Maltempo: allerta meteo, venti di burrasca da Nord a Sud (Di domenica 20 febbraio 2022) La perturbazione Nord atlantica che nei giorni scorsi ha colpito la Gran Bretagna e altri paesi europei, raggiungerà nelle prossime ore l’Italia e attraverserà tutto il paese, portando venti forti... Leggi su feedpress.me (Di domenica 20 febbraio 2022) La perturbazioneatlantica che nei giorni scorsi ha colpito la Gran Bretagna e altri paesi europei, raggiungerà nelle prossime ore l’Italia e attraverserà tutto il paese, portandoforti...

