Malagò “Voto 7 | 5 alla spedizione | mostruosamente eclettici”

(Di domenica 20 febbraio 2022) PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Arriva il momento di fare bilanci e quello azzurro non può che essere positivo: 17 medaglie a Pechino, dietro solo le 20 di Lillehammer '94. E considerando anche Tokyo, l'Italia è andata a medaglia in 28 discipline: meglio hanno fatto solo Usa e Russia. “E' innegabile che siamo un Paesemultidisciplinare, siamo. E' un elemento di grande forza, di profondo orgoglio – le parole del presidente del Coni, Giovanni, nella conferenza stampa di fine Olimpiade a Casa Italia a Pechino – Nessuno è multidisciplinare come noi. Sotto il profilo qualitativo questo può apparire come un tallone d'Achille ma sotto quello della cultura sportiva è un valore aggiunto. Darei un 7,5 come, viene riconosciuto anche e ...