Mahmood, dopo la grande vittoria il dramma: accuse pesantissime | Si parla di furto (Di domenica 20 febbraio 2022) Passato l’entusiasmo per la vittoria al Festival di Sanremo 2022, ora Mahmood deve affrontare una gravissima accusa di furto. Ecco di cosa è incolpato il cantante di “Brividi”. Alessandro Mahmoud, più comunemente noto come Mahmood, è un cantante italiano nato a Milano nel 1992. Divenuto famoso nel 2018 con la vittoria a Sanremo Giovani, ha vinto la successiva edizione del festival con la canzone “Soldi” e poi ha trionfato nuovamente quest’anno in coppia con il cantante Blanco. Mahmood e Blanco (screenshot Instagram)La canzone “Brividi” ha già battuto ogni record. dopo la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston, Mahmood e Blanco hanno rapidamente scalato le classifiche di Spotify e la loro canzone è diventata in breve tempo la più ... Leggi su kronic (Di domenica 20 febbraio 2022) Passato l’entusiasmo per laal Festival di Sanremo 2022, oradeve affrontare una gravissima accusa di. Ecco di cosa è incolpato il cantante di “Brividi”. Alessandro Mahmoud, più comunemente noto come, è un cantante italiano nato a Milano nel 1992. Divenuto famoso nel 2018 con laa Sanremo Giovani, ha vinto la successiva edizione del festival con la canzone “Soldi” e poi ha trionfato nuovamente quest’anno in coppia con il cantante Blanco.e Blanco (screenshot Instagram)La canzone “Brividi” ha già battuto ogni record.la prima esibizione sul palco del Teatro Ariston,e Blanco hanno rapidamente scalato le classifiche di Spotify e la loro canzone è diventata in breve tempo la più ...

Advertising

fanpage : Achille Lauro vince #UnaVocePerSanMarino e andrà all' #ESC2022 - chetempochefa : “Nudo con i brividi A volte non so esprimermi” Brividi di Mahmood e Blanco in pochi giorni è già disco di platino… - lisabluemood : RT @mari_ali92: Mahmood che dopo aver visto i video in disco ricorda a Blanco che aveva promesso di fare un periodo di detox post Sanremo h… - okslibra : RT @mari_ali92: Mahmood che dopo aver visto i video in disco ricorda a Blanco che aveva promesso di fare un periodo di detox post Sanremo h… - ___speedofsound : RT @mari_ali92: Mahmood che dopo aver visto i video in disco ricorda a Blanco che aveva promesso di fare un periodo di detox post Sanremo h… -