Mahmood, Blanco, Achille Lauro, ma anche l’irlandese Brooke o l’albanese Ronela: chi se la gioca all’Eurovision. Tutti i brani in gara (per ora) (Di domenica 20 febbraio 2022) La lista non è ancora completa. Con le finali di sabato 19 febbraio è salito a 25 il numero dei cantanti che si sono qualificati all’Eurovision Song Contest. 25 voci per altrettante nazioni. Resta da capire come si evolverà il caso Alina Pash, la voce dell’Ucraina sospesa per essere stata in Crimea. Quando saranno finite le selezioni, il numero totale di artisti che parteciperanno all’Eurovision dovrebbe arrivare a 41, come il numero dei Paesi iscritti. Intanto l’appuntamento è già stato fissato: la 66° edizione dell’EuroFestival si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Torino. Grazie alla vittoria dei Maneskin, l’Italia è il campione in carica e quindi ospita la competizione. Il titolo verrà difeso da Blanco e Mahmood, vincitori del Festival di Sanremo. Con i colori di San Marino ci sarà poi un altro cantante italiano: ... Leggi su open.online (Di domenica 20 febbraio 2022) La lista non è ancora completa. Con le finali di sabato 19 febbraio è salito a 25 il numero dei cantanti che si sono qualificatiSong Contest. 25 voci per altrettante nazioni. Resta da capire come si evolverà il caso Alina Pash, la voce dell’Ucraina sospesa per essere stata in Crimea. Quando saranno finite le selezioni, il numero totale di artisti che parteciperannodovrebbe arrivare a 41, come il numero dei Paesi iscritti. Intanto l’appuntamento è già stato fissato: la 66° edizione dell’EuroFestival si svolgerà dal 10 al 14 maggio a Torino. Grazie alla vittoria dei Maneskin, l’Italia è il campione in carica e quindi ospita la competizione. Il titolo verrà difeso da, vincitori del Festival di Sanremo. Con i colori di San Marino ci sarà poi un altro cantante italiano: ...

