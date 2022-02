Macron-Putin: lavorare per il cessate il fuoco nel Donbass. Harris: «Putin ha deciso, potenziale guerra in Europa» (Di domenica 20 febbraio 2022) Conversazione telefonica tra Macron e Putin, poi il presidente francese ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky Leggi su ilsole24ore (Di domenica 20 febbraio 2022) Conversazione telefonica tra, poi il presidente francese ha sentito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

Advertising

Agenzia_Ansa : E' italiano l'immenso tavolo che separava Putin e Macron al Cremlino #ANSA - Agenzia_Ansa : Emmanuel Macron e Vladimir Putin sono d'accordo che bisogna lavorare ad un cessate il fuoco nell'Ucraina Orientale.… - repubblica : Ucraina, Macron un'ora e 40 al telefono con Putin. Blinken: 'In caso di attacco risposta transatlantica massiccia e… - HakulinenMaria : RT @GabrieleIuvina1: Attenzione, potremmo trovarci alle porte di un nuovo accordo di Monaco del 1938, Spero che Macron non cada in questa t… - GeopoliticalN : Dopo la telefonata tra #Macron e #Putin nei prossimi giorni i rispettivi ministri degli Esteri discuteranno l'organ… -