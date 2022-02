L' unico indicatore che non scende Bollettino ' bloccato' da settimane | giù morti e ricoveri ma cosa sta succedendo

(Di domenica 20 febbraio 2022) La situazione epidemiologica dell'Italia continua a migliorare, anche se ormai il dato dei nuovi casi di Covid appare piuttosto fuorviante. Giorno dopo giorno sono infatti sempre meno i tamponi analizzati e di conseguenza i contagi scendono, senza che però questa discesa sia accompagnata da quella del tasso di positività, che in tutte questenon è mai andato sotto il 10%. Quindi l'epidemia è tutt'altro che finita, ma allo stesso tempo altri indicatori importanti, quali quelli die decessi, sono in netto miglioramento e fanno pensare che si possa avviare un graduale processo di convivenza col virus. Ildi oggi, domenica 20 febbraio, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 42.081 contagiati, 63.492 guariti e 141a fronte di 372.776 tamponi analizzati, con il tasso di ...

