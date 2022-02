Lunedì Trump lancia sua piattaforma social ‘Truth’ | l’app è pronta

Leggi su metropolitanmagazine

Truth (Verità), la nuova piattaforma social di Donald Trump, appare destinata per essere lanciata su App Store di Apple, lunedì festa del presidente. Lo scrive il Guardian citando il post di un dirigente su una versione di prova sperimentata da alcuni utenti. Guidata dall'ex deputato repubblicano Devin Nunes, la Trump Media & Technology Group, la start-up dietro a Truth, accoglierà società tech che si stanno posizionando come campioni di libertà di parola in concorrenza con Twitter, Facebook e Youtube, da cui il tycoon è stato bandito dopo l'assalto al Capitol.