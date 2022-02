"Lunedì lo farò dopo 20 anni". Sonia Bruganelli scatena il caos dalla Toffanin: malumori a Mediaset, cosa le scappa di bocca (Di domenica 20 febbraio 2022) Sonia Bruganelli è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme ad Adriana Volpe, sua compagna di avventura in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha commentato l'esordio che la Toffanin farà alla conduzione di Striscia la Notizia: “Forse Lunedì lo guarderò dopo vent'anni solo per vedere te”. Una frase che non sarà piaciuta ad Antonio Ricci e in generale al tg satirico di Canale 5. Nel corso dell'intervista doppia, la Bruganelli e la Volpe hanno sancito la pace, dopo che il loro rapporto non era affatto partito bene al GfVip: “Abbiamo creato un feeling - ha svelato la Volpe - è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mando, ci consigliamo”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022)è stata ospite di Silviaa Verissimo insieme ad Adriana Volpe, sua compagna di avventura in qualità di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis ha commentato l'esordio che lafarà alla conduzione di Striscia la Notizia: “Forselo guarderòvent'solo per vedere te”. Una frase che non sarà piaciuta ad Antonio Ricci e in generale al tg satirico di Canale 5. Nel corso dell'intervista doppia, lae la Volpe hanno sancito la pace,che il loro rapporto non era affatto partito bene al GfVip: “Abbiamo creato un feeling - ha svelato la Volpe - è wrestling in studio, penso si veda, e sano cazzeggio in pubblicità. Ci diamo una mando, ci consigliamo”. ...

Advertising

_the_lakes_ : devo finirlo entro lunedì prossimo non ce la farò mai :) - PaoloLeChat : Dichiarazione d'intenti Oggi non so ancora cosa farò, anche se fra 6 ore dovrei essere a pranzo dai miei Lunedì per… - anghxazza : @sungirlh tranquilla amore, oggi pomeriggio mi sono fatta da sola un tampone rapido per capire un po' la situazione… - callitwhatulike : Pensando alla gran figura di merda che mi farò lunedì all'esame non so proprio nu cazz - bevosuccoACE : Ho un problema nella testa funziona a metà, ogni tanto parte un suono che fa: MA GUARDA CHE NON SERVE CHE MI GIUDIC… -

Ultime Notizie dalla rete : Lunedì farò Un evento per sensibilizzare: l'incontro pescarese in occasione della giornata delle malattie rare, tutto il programma Pescara. Un faro sul tema malattie rare. Si terrà lunedì 21 febbraio, alle ore 15.00, presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, l'evento organizzato in occasione della Giornata delle Malattie Rare 2022. Patrocinato dall'Istituto ...

60 anni fa nasceva David Foster Wallace, lo scrittore che ci ha guidato nella complessità fra i due millenni Lunedì 21 febbraio, David Foster Wallace avrebbe compiuto 60 anni. E invece no. E invece quattordici ...ci avrebbe pensato lui e a fine giornata trovai una copia di ' Una cosa divertente che non farò ...

Pescara. Un faro sul tema malattie rare. Si terrà21 febbraio, alle ore 15.00, presso l'Aula Magna del Presidio Ospedaliero di Pescara, l'evento organizzato in occasione della Giornata delle Malattie Rare 2022. Patrocinato dall'Istituto ...21 febbraio, David Foster Wallace avrebbe compiuto 60 anni. E invece no. E invece quattordici ...ci avrebbe pensato lui e a fine giornata trovai una copia di ' Una cosa divertente che non...