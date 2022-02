“Lo hanno ucciso”: clamorosa svolta nelle indagini sul presunto suicidio dell’attore di The Walking Dead (Di domenica 20 febbraio 2022) In un primo momento si era pensato ad un suicidio ma le successive indagini stanno facendo emergere un’altra verità. Moses J. Moseley, famoso per aver interpretato uno degli zombie in The Walking Dead, non si sarebbe tolto la vita, stando a quanto rilevato in queste settimane dalle forze dell’ordine. Le nuove prove emerse nelle indagini suggerirebbero scenari differenti. LEGGI ANCHE => suicidio Adelina Sejdini, le amiche non si arrendono: “Le istituzioni l’hanno abbandonata” Il corpo di Moseley è stato trovato nella sua auto il 26 gennaio, con una ferita da proiettile alla testa e una pistola appoggiata sul ventre. I carabinieri stavano indagando sulla morte come possibile suicidio. “Durante le ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 20 febbraio 2022) In un primo momento si era pensato ad unma le successivestanno facendo emergere un’altra verità. Moses J. Moseley, famoso per aver interpretato uno degli zombie in The, non si sarebbe tolto la vita, stando a quanto rilevato in queste settimane dalle forze dell’ordine. Le nuove prove emersesuggerirebbero scenari differenti. LEGGI ANCHE =>Adelina Sejdini, le amiche non si arrendono: “Le istituzioni l’abbandonata” Il corpo di Moseley è stato trovato nella sua auto il 26 gennaio, con una ferita da proiettile alla testa e una pistola appoggiata sul ventre. I carabinieri stavano indagando sulla morte come possibile. “Durante le ...

