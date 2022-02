LIVE Vuelta a Andalucia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Fortunato, Covi e Trentin in lizza per il successo. 5 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 Fortunato sta tornando sotto al tedesco, Covi li tiene a bada staccato di una ventina di metri! Più indietro tutti gli altri. 14.43 La sparata decisiva può arrivare da un momento all’altro. Prova a partire Lennard Kämna (BOH)! 14.42 Sono rimasti in 10 per la vittoria. Parte Serrano (MOV), Covi ricuce subito lo strappo! Sembra molto pimpante l’azzurro… 14.40 5 km all’arrivo, 2’09” da recuperare per il gruppo. Si sta sgretolando il drappello dei fuggitivi, Covi e Fortunato non mollano! 14.37 Inizia la salita! Si stacca subito Trentin purtroppo. 14.35 8,5 km al traguardo, vantaggio invariato. Continua a spingere a tutta il plotone ma ormai è tardi per rientrare… 14.32 Ricordiamo la ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44sta tornando sotto al tedesco,li tiene a bada staccato di una ventina di metri! Più indietro tutti gli altri. 14.43 La sparata decisiva può arrivare da un momento all’altro. Prova a partire Lennard Kämna (BOH)! 14.42 Sono rimasti in 10 per la vittoria. Parte Serrano (MOV),ricuce subito lo strappo! Sembra molto pimpante l’azzurro… 14.40 5 km, 2’09” da recuperare per il gruppo. Si sta sgretolando il drappello dei fuggitivi,non mollano! 14.37 Inizia la salita! Si stacca subitopurtroppo. 14.35 8,5 km al traguardo, vantaggio invariato. Continua a spingere a tutta il plotone ma ormai è tardi per rientrare… 14.32 Ricordiamo la ...

