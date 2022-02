LIVE Volta ao Algarve 2022, ultima tappa in DIRETTA: ecco la salita finale, tutti i big davanti! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.24 Non attacca nessuno. 1,5 km all’arrivo! 18.23 Il primo tratto di salita è intorno al 10%, mentre la seconda parte è un pò meno impegnativa. 18.22 Ritmo alto in gruppo. Hayter in fondo al gruppo. 18.20 Inizia l’ultima asperità! Si decide la Volta ao Algarve! Si sale ancora verso l’alto do Malhao (2,6 km al 9,5%). 18.19 5 km all’arrivo! Tra circa 2 km inizierà la salita finale. 18.18 Ethan Hayter rientra in gruppo! Con lui tanti altri corridori. 18.15 Sono rimasti in 15 davanti: Daniel Martinez (INEOS), Michele Gazzoli (Astana), Sergio Higuita (BORA), David Gaudu e Stefan Kung (FDJ), Georg Zimmerman (Intermarché), Tobias Foss e Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel e Yves Lampaert (Quick ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24 Non attacca nessuno. 1,5 km all’arrivo! 18.23 Il primo tratto diè intorno al 10%, mentre la seconda parte è un pò meno impegnativa. 18.22 Ritmo alto in gruppo. Hayter in fondo al gruppo. 18.20 Inizia l’asperità! Si decide laao! Si sale ancora verso l’alto do Malhao (2,6 km al 9,5%). 18.19 5 km all’arrivo! Tra circa 2 km inizierà la. 18.18 Ethan Hayter rientra in gruppo! Con lui tanti altri corridori. 18.15 Sono rimasti in 15 davanti: Daniel Martinez (INEOS), Michele Gazzoli (Astana), Sergio Higuita (BORA), David Gaudu e Stefan Kung (FDJ), Georg Zimmerman (Intermarché), Tobias Foss e Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma), Remco Evenepoel e Yves Lampaert (Quick ...

