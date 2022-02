LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutti contro Evenepoel nell’ultima frazione, 155 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 La tappa di oggi è lunga 173 km e prevede ben quattro GPM: -al Km 43,5 Picota, 1,5 km al 7,6% (terza categoria) -al km 106 Vermelhos, 3,4 km al 5,6% (terza categoria) -al km 135,5 Alte, 2,4 km al 6,8% (terza categoria) -al km 149 Malhao, 2,5 km al 9,8% (seconda categoria) 14.39 Ecco dunque la top 5 dopo quattro tappe: 1. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl Team) BEL 15:20.01 2. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) GBR +1’06” 3. Brandon McNulty (l’UAE Team Emirates) USA +1’25” 4. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) COL + 1’30” 5. Stefan Küng (Groupama – FDJ) SVI +1’43” 14.34 Si ripartirà dalla nettissima vittoria proprio del belga nella cronometro di ieri. Il corridore della Quick Step ha vinto davanti allo svizzero Stefan Küng (Groupama – FDJ) e al ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 Ladiè lunga 173 km e prevede ben quattro GPM: -al Km 43,5 Picota, 1,5 km al 7,6% (terza categoria) -al km 106 Vermelhos, 3,4 km al 5,6% (terza categoria) -al km 135,5 Alte, 2,4 km al 6,8% (terza categoria) -al km 149 Malhao, 2,5 km al 9,8% (seconda categoria) 14.39 Ecco dunque la top 5 dopo quattro tappe: 1. Remco(Quick-Step Alpha Vinyl Team) BEL 15:20.01 2. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) GBR +1’06” 3. Brandon McNulty (l’UAE Team Emirates) USA +1’25” 4. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) COL + 1’30” 5. Stefan Küng (Groupama – FDJ) SVI +1’43” 14.34 Si ripartirà dalla nettissima vittoria proprio del belga nella cronometro di ieri. Il corridore della Quick Step ha vinto davanti allo svizzero Stefan Küng (Groupama – FDJ) e al ...

