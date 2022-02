LIVE Volta ao Algarve 2022, tappa di oggi in DIRETTA: tutti contro Evenepoel nell’ultima frazione, 100 km all’arrivo (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 La fuga sta accumulando vantaggio. Ora il gruppo è a 1’15”. 15.48 Mancano poco più di 100 km al traguardo. 15.44 Ecco tutti i componenti della fuga: Thomas Pidcok (INEOS Grenadiers), Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team), Lukas Postlberger (BORA – hansgrohe), Fabian Lienhard (Groupama – FDJ), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Pascal Eenkhoorn e Johannes Staune-Mittet (Jumbo.Visma), Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Juan Pedro Lopez (Trek – Segafredo), Ivo OLIVEira (UAE Team Emirates), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Iker Ballarin (Euskaltel – Euskadi), Nickholas Zukowsky (Human Powered Health), Anthony Delaplace (Team Arkea Samsic), Rafael Reis (Glassdrive Q8 ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.52 La fuga sta accumulando vantaggio. Ora il gruppo è a 1’15”. 15.48 Mancano poco più di 100 km al traguardo. 15.44 Eccoi componenti della fuga: Thomas Pidcok (INEOS Grenadiers), Michele Gazzoli (Astana Qazaqstan Team), Lukas Postlberger (BORA – hansgrohe), Fabian Lienhard (Groupama – FDJ), Georg Zimmermann (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Pascal Eenkhoorn e Johannes Staune-Mittet (Jumbo.Visma), Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Juan Pedro Lopez (Trek – Segafredo), Ivo Oira (UAE Team Emirates), Oscar Riesebeek (Alpecin-Fenix), Dries De Bondt (Alpecin-Fenix), Joel Nicolau (Caja Rural – Seguros RGA), Iker Ballarin (Euskaltel – Euskadi), Nickholas Zukowsky (Human Powered Health), Anthony Delaplace (Team Arkea Samsic), Rafael Reis (Glassdrive Q8 ...

