LIVE – Reggiana-Grosseto 0-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ladi, match valido per la ventottesima giornata di. Nel girone B in campo una delle due capoliste, chiamata a ospitare i toscani che si trovano in penultima posizione. La vittoria è dunque fondamentale per entrambe, visto che gli emiliani vogliono restare in vetta, gli ospiti cercano punti salvezza. Chi vincerà? Si parte alle ore 17.30 di domenica 20 febbraio. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 1? – Partiti. Al via il match tra. SportFace.

Advertising

ReggianaLIVE : Fallo in attacco che libera l'area di rigore dei toscani #REGGRO - ReggianaLIVE : Subito applausi per 'Scappo' che conquista il primo corner #REGGRO - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: #REGGRO: Partita iniziata! - ReggianaLIVE : Primo affondo sulla destra di Guglielmotti, pallone rasoterra che termina tra i guantoni di Barosi #REGGRO - ReggianaLIVE : #REGGRO: Partita iniziata! -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggiana

di Claudio Franceschini) Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: poker Juventus U23,ok! PARTITE AL VIA! Siamo finalmente pronti a vivere le partite per i risultati di Serie C di ...Modena che, grazie a questa vittoria, si porta momentaneamente in prima posizione in attesa della gara della. Viterbese sempre diciassettesima. LA CRONACADEL MATCH PRIMO TEMPO - Match ...La diretta live di Reggiana-Grosseto, match valido per la ventottesima giornata di Serie C 2021/2022. Nel girone B in campo una delle due capoliste, chiamata a ospitare i toscani che si trovano in ...Testacoda al Mapei Stadium di Reggio Emilia: alle ore 17.30 inizierà la nostra diretta di Reggiana Grosseto, gara valida per la 28esima giornata del girone B di Serie C. La formazione allenata da ...