LIVE Pattinaggio artistico | Galà Olimpiadi 2022 in DIRETTA | tra poco il turno delle medaglie d’oro e di Della Monica-Guarise

06:21 Un settore, per quanto sbandierato, in forte crisi, poverissimo di risultati nel circuito ISU Junior Grand Prix. in tal senso tutto il mondo dovrà organizzarsi molto velocemente per impedire alla Russia di monopolizzare il podio a Milano Cortina 2026, cosa al momento più che possibile. 06:18 Si abbassano nuovamente le luci al Capital Indoor Stadium di Pechino. Inizia la seconda parte con nuovamente una video proiezione sul ghiaccio che anticiperà l'ingresso delle coppie del futuro di bandiera cinese. 06:15 Manca poco e si riprende. 6:10 Intanto la Zamboni procede il suo lavoro di rifacimento con un sottofondo tipico locale fatto di coro al femminile a cappella. Un effetto straniante, quasi inquietante a dire la verità.

