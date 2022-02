LIVE Pattinaggio artistico, Galà Olimpiadi 2022 in DIRETTA: in scena tutti i protagonisti, tra poco Della Monica-Guarise (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5:50 tutti in piedi adesso per Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, argento nelle coppie dopo due segmenti a dir poco superlativi. Per loro un classico: “My heart will go on”, da “Titanic”. 5:49 Non poteva mancare la super luna inarcata con la schiena indietro, cavallo di battaglia di Sasha che porta al termine il suo numero tra il tripudio dei presenti. 5:48 Colpo di scena! Sotto il cappotto indossato dalla pattinatrice si cela un vestito da wonder woman! Adesso si parte davvero a tutta birra! 5:46 Adesso sul ghiaccio la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova, seconda nella gara individuale femminile. La sua reazione non è stata delle migliori, adesso presente con un mix di musiche di Tom Holkenborg. Nel libero ha tentato cinque salti quadrupli, entrando nella ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5:50in piedi adesso per Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, argento nelle coppie dopo due segmenti a dirsuperlativi. Per loro un classico: “My heart will go on”, da “Titanic”. 5:49 Non poteva mancare la super luna inarcata con la schiena indietro, cavallo di battaglia di Sasha che porta al termine il suo numero tra il tripudio dei presenti. 5:48 Colpo di! Sotto il cappotto indossato dalla pattinatrice si cela un vestito da wonder woman! Adesso si parte davvero a tutta birra! 5:46 Adesso sul ghiaccio la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova, seconda nella gara individuale femminile. La sua reazione non è stata delle migliori, adesso presente con un mix di musiche di Tom Holkenborg. Nel libero ha tentato cinque salti quadrupli, entrando nella ...

