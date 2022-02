LIVE Olimpiadi Pechino 2022 | risultati 20 febbraio in DIRETTA | Italia ai quarti contro Shiffrin

(Di domenica 20 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL MEDAGLIERE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 20Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 16, ma in Cina si è alla diciannovesima ed ultima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno gli ultimi titoli e ci sarà spazio, tra esibizioni e gare ufficiali, per 22 azzurri, tra sci alpino, bob, sci di fondo e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di: tutti i ...

Advertising

Mauri983 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - L'Italia punta tutto sul team event dello sci alpino nell'ultima giornata di gare! - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Inizia l'ultima giornata delle #Olympics di #Beijing2022, seguitela col nostro LI… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si inizia alle 02.00 - #alpino #Event #Olimpiadi #DIRETTA: - OA_Sport : DIRETTA LIVE - L'Italia punta tutto sul team event dello sci alpino nell'ultima giornata di gare! - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 16, ma in Cina si è alla diciannovesima ed ultima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegne… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

La Gazzetta dello Sport

...10 Finlandia vs Russia FINALE HOCKEY GHIACCIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING Diretta tv, ... DIRETTAscritta su OA Sport: Foto: Lapresse...PECHINO 2022 Martedì 8 febbraio 04.00 30 km mass start femminile in tecnica libera Diretta tv su Eurosport 2, Rai 2 Diretta streaming su discovery+, Eurosport Player, Rai Play Diretta...Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 30 km mass start femminile in tecnica libera delle Olimpiadi di Pechino 2022, ultima gara del programma a Cinque Cerchi per quel ...La diretta testuale della finale per l’oro del torneo di hockey maschile tra Finlandia e Russia alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto per l’ultimo atto, che vedrà la formazione ...