LIVE Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia di chiusura in DIRETTA: iniziato l’evento finale: c’è tanta Italia in vista di Milano-Cortina! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.23: Grande festa al centro dello stadio, le varie delegazioni inscenano girotondi e si fanno foto di gruppo. le delegazioni iniziano a sfilare verso le tribune 13.20: Sta entrando la delegazione cinese che chiude la sfilata. Le varie delegazioni vanno a posizionarsi sull’immagine del nodo cinese e al centro 13.17: Sta entrando la numerosa delegazione statunitense 13.16: Entrano tutti gli atleti e si vanno a posizionare al centro dello stadio 13.12: E’ entrata la delegazione dell’Italia! Abbiamo riconosciuto Arianna Fontana. Abbigliamento variopinto per gli azzurri 13.11: Stanno entrando, come di consueto, gli atleti presenti tutti assieme come da tradizione nella Cerimonia di Apertura, dove l’atmosfera è indubbiamente più rilassata rispetto a quella di Apertura 13.10: In ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.23: Grande festa al centro dello stadio, le varie delegazioni inscenano girotondi e si fanno foto di gruppo. le delegazioni iniziano a sfilare verso le tribune 13.20: Sta entrando la delegazione cinese che chiude la sfilata. Le varie delegazioni vanno a posizionarsi sull’immagine del nodo cinese e al centro 13.17: Sta entrando la numerosa delegazione statunitense 13.16: Entrano tutti gli atleti e si vanno a posizionare al centro dello stadio 13.12: E’ entrata la delegazione dell’! Abbiamo riconosciuto Arianna Fontana. Abbigliamento variopinto per gli azzurri 13.11: Stanno entrando, come di consueto, gli atleti presenti tutti assieme come da tradizione nelladi Apertura, dove l’atmosfera è indubbiamente più rilassata rispetto a quella di Apertura 13.10: In ...

Advertising

CorriereCitta : #Olimpiadi 2022, cerimonia di chiusura in diretta tv e streaming: orario e dove vederla live oggi domenica… - zazoomblog : LIVE Finlandia-Russia 2-1 hockey ghiaccio Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: scandinavi avanti dopo soli 31? -… - infoitsport : LIVE Bob a 4, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Friedrich si riprende la testa! Lochner a 3 centesimi. Baumgartner 19mo - zazoomblog : LIVE Pattinaggio artistico Galà Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Hanyu commuove adesso le medaglie d’oro - #Pattinaggio… - infoitsport : Olimpiadi invernali, Pattinaggio di figura Pechino - LIVE! Della Monica-Guarise 13esimi, vincono Sui-Han di centesi… -