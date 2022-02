LIVE Olimpiadi Pechino 2022 | Cerimonia di chiusura in DIRETTA | consegnata la bandiera olimpica ai sindaci di Milano e Cortina! Iniziata l’Olimpiade italiana!

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.41: Sventolano intanto le bandiere olimpiche al centro dello stadio, sono tutti al centro: atleti, figuranti, volontari che salutano gli spettatori 14.40: E’ il momento dei ringraziamenti. Grazie a tutti coloro che hanno seguito i Giochi Olimpici su OA Sport e l’appuntamento olimpico è per Parigi 2024 ma su OA Sport leci sono tutti i giorni, a partire da questo pomeriggio e da domani 14.39: In grafica si alzano i fiocchi di neve dal Bird’s Nest e iniziano i fuochi d’artificio 14.37: Si spegne il fiocco di neve e si spegne anche il fuoco olimpico. I Giochi disi chiudono qui 14.36: Si alzano i cefchi olimpici, si abbassa il fiocco di neve con il fuoco di Olimpia 14.34: Si spegne la fiaccola all’interno del fiocco di neve che campeggia ...