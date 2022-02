LIVE Olimpiadi Pechino 2022, Cerimonia di chiusura in DIRETTA: consegnata la bandiera olimpica ai sindaci di Milano e Cortina! Inizia l’Olimpiade italiana! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11: Atleti che corrono sulle montagne olimpiche, il drone che ci mostra immagini dall’alto delle due località italiane. Lo spettacolo della natura e della città meneghina con i suoi monumenti, Duomo su tutti 14.10: Parte il filmato di presentazione di Milano-Cortina 14.09: Due bambini che rappresentano Milano e Cortina, spingono il globo terrestre al centro dello stadio: appare la dicitura DUALITY TOGETHER 14.07: Suggestiva la versione offerta da Zanon, veneto, e Malika Ayane, milanese, mentre sul display dello stadio appare l’immagine dell’Italia e sale la bandiera dell’Italia sul terzo pennone a fianco di quella cinese e greca 14.06: A cantare l’inno di Mameli è Malika Ayane, accompagnata da Giovanni Andrea Zanon, il talentuoso violinista, che suona con un ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11: Atleti che corrono sulle montagne olimpiche, il drone che ci mostra immagini dall’alto delle due località italiane. Lo spettacolo della natura e della città meneghina con i suoi monumenti, Duomo su tutti 14.10: Parte il filmato di presentazione di-Cortina 14.09: Due bambini che rappresentanoe Cortina, spingono il globo terrestre al centro dello stadio: appare la dicitura DUALITY TOGETHER 14.07: Suggestiva la versione offerta da Zanon, veneto, e Malika Ayane, milanese, mentre sul display dello stadio appare l’immagine dell’Italia e sale ladell’Italia sul terzo pennone a fianco di quella cinese e greca 14.06: A cantare l’inno di Mameli è Malika Ayane, accompagnata da Giovanni Andrea Zanon, il talentuoso violinista, che suona con un ...

Advertising

infoitsport : LIVE - CERIMONIA di chiusura, Olimpiadi Pechino 2022: aggiornamenti in DIRETTA - ricatti88 : RT @fanpage: #Beijing2022, alle Olimpiadi Invernali è Arianna Fontana l'atleta ad aver guadagnato di più - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Pechino2022 Cala il sipario sulle Olimpiadi Invernali e si consuma il passaggio di consegne con… - busanjimin1310 : UNA DONNA COME ME CHE SEGUE LA LIVE DI CHAN. LA CERIMONIA DI CHIUSURA DELLE OLIMPIADI E CHE CERCA DI STUDIARE GIAPP… - CorriereCitta : #Olimpiadi 2022, cerimonia di chiusura in diretta tv e streaming: orario e dove vederla live oggi domenica… -