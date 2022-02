LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 20 febbraio in DIRETTA: Italia fuori nel Team Event, chiudiamo con 17 medaglie (Di domenica 20 febbraio 2022) SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK IL medaglieRE DELLE Olimpiadi DI Pechino 2022 AGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMA Olimpiadi INVERNALI 20 febbraio Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 16, ma in Cina si è alla diciannovesima ed ultima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno gli ultimi titoli e ci sarà spazio, tra esibizioni e gare ufficiali, per 22 azzurri, tra sci alpino, bob, sci di fondo e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK ILRE DELLEDIAGGIORNATO IN TEMPO REALE PROGRAMMAINVERNALI 20Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delleInvernali di. Giorno 16, ma in Cina si è alla diciannovesima ed ultima giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno gli ultimi titoli e ci sarà spazio, tra esibizioni e gare ufficiali, per 22 azzurri, tra sci alpino, bob, sci di fondo e pattinaggio di figura. OA Sport vi propone latestuale integrale delleinvernali di...

Advertising

zazoomblog : LIVE Finlandia-Russia hockey ghiaccio Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Finlandia-… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 30 km tl Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Therese Johaug favorita ma occhio alle svedesi - #fondo… - infoitsport : LIVE Olimpiadi Pechino 2022, risultati 20 febbraio in DIRETTA: l'Italia punta tutto sul Team Event dello sci alpino! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Team Event Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Italia-Stati Uniti ai quarti di finale - #alpino #Event… - Mauri983 : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - L'Italia punta tutto sul team event dello sci alpino nell'ultima giornata di gare! -