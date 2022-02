LIVE Olimpia Milano-Derthona 64-51 | Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA | allungo milanese decisivo nell’ultimo quarto

(Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-52 TRIPLA di Rodriguez. 64-52 Sanders riporta ila -12 dalla lunetta, 5’33” sul cronometro. 64-51 Altri due di Melli che raggiunge quota 14 e si candida alla palma di Mvp. 62-51 Penetrazione di Filloy che si appoggia al tabellone. 62-49 Dentro il libero aggiuntivo, 6’39” da giocare, 3-2 i falli. 61-49 MELLI! Canestro con il fallo di Cain. Enorme pressione difensiva della squadra di Ettore Messina che porta Macura ad un tiro forzato sullo scadere dei 24 che trova solo il primo ferro. Fallo in attacco di Sanders, possesso Bertram Yachts quando mancano 7’26” all’ultima sirena. 59-49 Piazzato di Sanders. 59-47 Delaney in corsa,prova l’verso il trofeo, time out Ramondino. 57-47 Penetrazione di Rodriguez con ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Derthona 41-33 Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo! - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Derthona 41-33 Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: +8 Armani Exchange dopo il primo tempo -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket All'intervallo lungo della #finale di #CoppaItalia, #Olimpia avanti 41- 33 su #Tortona! #primotempo #live - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: SIAMO LIVE DA PESARO Segui la gara con noi. Diretta testuale e i commenti della nostra redazione - fabiocavagnera : SIAMO LIVE DA PESARO Segui la gara con noi. Diretta testuale e i commenti della nostra redazione -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

...Cerimonia di Apertura con protagonista il fiocco di neve che contiene il sacro fuoco di. I ... 12.40: Buona giornata agli amici di AO Sport e benvenuti alla direttadella Cerimonia di ...Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTAtestuale di AX Armani ExchangeMilano - Bertram Yachts Derthona, finale della Coppa Italia di pallacanestro. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro va in scena l'ultimo atto delle Frecciarossa ...Al 5' tripla di Macura 16-11. Delaney la mette in ghiaccio con una bomba per il +8, recupera palla in difesa e l'Olimpia sembra in controllo. Con 3'01" Melli spadroneggia nell' area dei Leoni, che ...17.50 – Amici di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale della finale di Coppa Italia 2022 di basket. In quel di Pesaro si sfidano Olimpia Milano e Tortona.