LIVE Olimpia Milano-Derthona 53-47 | Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA | +6 Armani prima dell’ultimo quarto

(Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA ILE ULTIMO! FINISCE IL TERZO! Sbaglia Rodriguez da una parte, Tavernelli dall’altra. 20? per chiudere il terzo, possesso AXExchange. 53-47 Semi-gancio di Severini su assist di Tavernelli. 53-45 Tre liberi di Melli che ridanno fiato all’. 50-45 Hall riportasul +5, è arrivato nel frattempo il dato ufficiale sugli spettatori, quasi 5.000, a fronte di una capienza consentita del 60% alla Vitrifrigo Arena. 48-45 Appoggio a canestro di Cannon, 2’24” da giocare. 48-43 Piazzato di Hines. 46-43 Delaney pesca il taglio di Hall che si appoggia al vetro. 44-43 Filloy in penetrazione,è a -1, 5’56” ...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Derthona 41-33 Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: +8 Armani Exchange dopo il primo tempo -… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket All'intervallo lungo della #finale di #CoppaItalia, #Olimpia avanti 41- 33 su #Tortona! #primotempo #live - LucaNardo97 : RT @OlimpiaMiNews: SIAMO LIVE DA PESARO Segui la gara con noi. Diretta testuale e i commenti della nostra redazione - fabiocavagnera : SIAMO LIVE DA PESARO Segui la gara con noi. Diretta testuale e i commenti della nostra redazione - OlimpiaMiNews : SIAMO LIVE DA PESARO Segui la gara con noi. Diretta testuale e i commenti della nostra redazione -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpia

...Cerimonia di Apertura con protagonista il fiocco di neve che contiene il sacro fuoco di. I ... 12.40: Buona giornata agli amici di AO Sport e benvenuti alla direttadella Cerimonia di ...Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTAtestuale di AX Armani ExchangeMilano - Bertram Yachts Derthona, finale della Coppa Italia di pallacanestro. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro va in scena l'ultimo atto delle Frecciarossa ...Al 5' tripla di Macura 16-11. Delaney la mette in ghiaccio con una bomba per il +8, recupera palla in difesa e l'Olimpia sembra in controllo. Con 3'01" Melli spadroneggia nell' area dei Leoni, che ...17.50 – Amici di Sportface.it, benvenuti alla diretta testuale della finale di Coppa Italia 2022 di basket. In quel di Pesaro si sfidano Olimpia Milano e Tortona.