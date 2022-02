LIVE Olimpia Milano-Derthona 14-8 | Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA | +12 Armani dopo il primo quarto

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIA IL SECONDO! FINISCE IL! 25-13 Due liberi di Hines. 23-13 Piazzato di Filloy, l’ultimo possesso è per l’. 23-11 Appoggio al vetro di Hall, time out che arriva dalla panchina del. Pesante 0/2 per Tyler Cain, 1’16” da giocare nel. Fallo a rimbalzo di Rodriguez su Cain,in bonus, liberi. 21-11 Melli si snoda sotto canestro e portasul +10. Fallo in attacco di Cain che sbraccia nel pitturato, palla in mano, 3’46” per chiudere il. Violazione di passi in partenza di Delaney, la Bertram recupera il ...