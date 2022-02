LIVE Fognini-Alcaraz 2-4, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break immediato del murciano (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Fa abbassare troppo la palla Fognini, senza troppa reattività nelle gambe. Seconda palla break. 40-40 Muove bene la palla spingendo con il dritto Fognini. 30-40 Brutta esecuzione della palla corta e c’è la palla del doppio break per Alcaraz. 30-30 Non trova il campo di poco con la risposta in diagonale di rovescio Alcaraz. 15-30 Lento in uscita dal servizio Fognini nell’organizzarsi con il rovescio. 15-15 Primo doppio fallo della partita per Fognini. 15-0 Larga di pochissimo la risposta anticipata di rovescio di Alcaraz. 4-2 Alcaraz. Lo spagnolo risale da 0-30 e riemerge in questo game di servizio tutt’altro che banale. 40-30 Che ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Fa abbassare troppo la palla, senza troppa reattività nelle gambe. Seconda palla. 40-40 Muove bene la palla spingendo con il dritto. 30-40 Brutta esecuzione della palla corta e c’è la palla del doppioper. 30-30 Non trova il campo di poco con la risposta in diagonale di rovescio. 15-30 Lento in uscita dal servizionell’organizzarsi con il rovescio. 15-15 Primo doppio fallo della partita per. 15-0 Larga di pochissimo la risposta anticipata di rovescio di. 4-2. Lo spagnolo risale da 0-30 e riemerge in questo game di servizio tutt’altro che banale. 40-30 Che ...

Advertising

infoitsport : LIVE Fognini-Alcaraz 0-0, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si comincia! - infoitsport : LIVE Berrettini-Alcaraz 2-6 6-2 2-6, ATP Rio 2022 in DIRETTA: lo spagnolo vince in tre set dopo la pioggia ed affro… - infoitsport : LIVE - FOGNINI-CORIA 6-4 6-2, quarti di finale ATP Rio de Janeiro 2022: RISULTATO IN DIRETTA - infoitsport : ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Doha, Marsiglia e Delray Beach: I risultati con il dettaglio del Day 6. A Rio Fabi… - infoitsport : Berrettini-Alcaraz all'Atp 500 di Rio: risultato LIVE dei quarti. Fognini è in semifinale -