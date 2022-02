LIVE Fognini-Alcaraz 0-2, ATP Rio 2022 in DIRETTA: break immediato del murciano (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Buon servizio al centro per Fognini. 2-0 Alcaraz. Inizio sprint per lo spagnolo che si prende immediatamente una mini-fuga. 40-15 Dritto pieno di top spin di Alcaraz sul quale Fognini non si appoggia nel modo corretto. 30-15 Incappa in un doppio fallo il classe 2003 di Murcia. 30-0 Si trova ancora lontano dalla palla Fognini, non riuscendo a mantenere profondità nei suoi colpi. 15-0 A metà rete la risposta da lontano di Fognini. 1-0 break Alcaraz! Perde il cross di rovescio l’azzurro dopo che si era costruito bene il punto. C’è subito da inseguire. 40-A Pigro nella ricerca della palla sul dritto Fognini: terza palla break per ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Buon servizio al centro per. 2-0. Inizio sprint per lo spagnolo che si prende immediatamente una mini-fuga. 40-15 Dritto pieno di top spin disul qualenon si appoggia nel modo corretto. 30-15 Incappa in un doppio fallo il classe 2003 di Murcia. 30-0 Si trova ancora lontano dalla palla, non riuscendo a mantenere profondità nei suoi colpi. 15-0 A metà rete la risposta da lontano di. 1-0! Perde il cross di rovescio l’azzurro dopo che si era costruito bene il punto. C’è subito da inseguire. 40-A Pigro nella ricerca della palla sul dritto: terza pallaper ...

