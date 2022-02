LIVE Finlandia-Russia 2-1 hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultimi minuti da batticuore, gli scandinavi tengono il vantaggio (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -5? Siamo negli ultimi 5 minuti, la Finlandia vuole gestire il vantaggio, la Russia deve assolutamente accelerare i tempi e, magari, iniziare a pensare all’empty net -5? La Russia supera il power-play, ma la Finlandia attacca ancora, ci prova Hietanen che colpisce la traversa! -6? Ci provano gli scandinavi, Fedotov chiude in presa bassa! -6? Gli scandinavi tengono il puck dalle parti di Fedotov, cercano il 3-1 da un lato e dall’altro fanno passare questi 2 minuti -7? E ora power-play per la Finlandia! Gli scandinavi possono provare a chiudere il match! -8? Ancora Fedotov! Grande triangolazione ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-5? Siamo negli, lavuole gestire il, ladeve assolutamente accelerare i tempi e, magari, iniziare a pensare all’empty net -5? Lasupera il power-play, ma laattacca ancora, ci prova Hietanen che colpisce la traversa! -6? Ci provano gli, Fedotov chiude in presa bassa! -6? Gliil puck dalle parti di Fedotov, cercano il 3-1 da un lato e dall’altro fanno passare questi 2-7? E ora power-play per la! Glipossono provare a chiudere il match! -8? Ancora Fedotov! Grande triangolazione ...

