LIVE Finlandia-Russia 2-1 hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: la Finlandia centra il suo primo storico oro!

7.27 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione, buon proseguimento di giornata! 7.25 Si chiude qui, dunque, il torneo olimpico. Vittoria meritatissima per la Finlandia e Russia che si mangia le mani per un Finale davvero gestito male 7.23 IL PODIO OLIMPICO: 1 Finlandia, 2 Russia, 3 SLOVACCHIA 7.22 Davvero una grandissima partita per gli scandinavi che, dopo lo svantaggio iniziale hanno cambiato marcia e conquistato il primo oro della propria storia, assieme a 2 argenti e 4 bronzi 7.21 LA Finlandia VINCE 2-1 CONTRO LA Russia E VINCE IL SUO primo storico ORO AI GIOCHI!!!!!!

