LIVE Finlandia-Russia 1-1 hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si deciderà tutto nell’ultimo periodo! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.38 Statistiche match, tiri in porta 21-14 per la Finlandia, parate 12-20. Ci risentiamo tra pochi minuti per il terzo e decisivo periodo! 6.36 Il secondo tempo vede una Finlandia ad altissimi LIVElli che prima pareggia i conti, quindi sfiora il vantaggio. Russia relegata spesso in difesa che, a questo punto, dovrà inventarsi qualcosa per tornare avanti FINISCE ANCHE IL SECONDO periodo! LA Finale è SULL’1-1! -1? Finlandia che tenta l’assalto Finale, due conclusione pericolosissime in pochi istanti, ma Fedotov nega il vantaggio -1? La sfida si fa molto più combattuta ora, puck che ristagna a metà campo, la Russia ci prova dalla lunga distanza, ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.38 Statistiche match, tiri in porta 21-14 per la, parate 12-20. Ci risentiamo tra pochi minuti per il terzo e decisivo6.36 Il secondo tempo vede unaad altissimilli che prima pareggia i conti, quindi sfiora il vantaggio.relegata spesso in difesa che, a questo punto, dovrà inventarsi qualcosa per tornare avanti FINISCE ANCHE IL SECONDOLAè SULL’1-1! -1?che tenta l’assalto, due conclusione pericolosissime in pochi istanti, ma Fedotov nega il vantaggio -1? La sfida si fa molto più combattuta ora, puck che ristagna a metà campo, laci prova dalla lunga distanza, ...

