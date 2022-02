LIVE Finlandia-Russia 1-1 hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: gli scandinavi la riprendono! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14? La Russia prova a gestire il disco e ripartire, dopo il pareggio degli scandinavi il match s’è complicato -15? Finlandia scatenata! Sfiorato subito il 2-1! Gli scandinavi hanno preso il comando della gara -16? ED ECCO L’1-1!!!!!!! Finlandia CHE PAREGGIA I CONTI! Conclusione quasi dalla panchina di Pokka che sorprende difesa e Fedotov ed è 1-1!!! -17? Gli scandinavi danno la sensazione di potersi rendere pericolosi da un momento all’altro, quanto reggerà la difesa russa? -18? La Finlandia gestisce il puck, prova ad avvicinarsi dalle parti di Fedotov, ma la difesa russa chiude senza patemi -19? E’ la Russia a provare la prima conclusione in porta, ma Sateri para facilmente ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-14? Laprova a gestire il disco e ripartire, dopo il pareggio degliil match s’è complicato -15?scatenata! Sfiorato subito il 2-1! Glihanno preso il comando della gara -16? ED ECCO L’1-1!!!!!!!CHE PAREGGIA I CONTI! Conclusione quasi dalla panchina di Pokka che sorprende difesa e Fedotov ed è 1-1!!! -17? Glidanno la sensazione di potersi rendere pericolosi da un momento all’altro, quanto reggerà la difesa russa? -18? Lagestisce il puck, prova ad avvicinarsi dalle parti di Fedotov, ma la difesa russa chiude senza patemi -19? E’ laa provare la prima conclusione in porta, ma Sateri para facilmente ...

