LIVE Finlandia-Russia 0-1 hockey ghiaccio, Finale Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la seconda frazione! (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.00 Le squadre escono dagli spogliatoi. Pochi istanti e si inizia con la seconda frazione di gioco! 5.50 Ci rivediamo tra pochi minuti per il via della seconda frazione 5.47 Si va al primo riposo con Russia avanti per 1-0 grazie alla rete di Grigorenko dopo 7:17, ma la Finlandia è assolutamente in partita con 15 tiri contro 7! SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO! Russia AVANTI 1-0 -1? Finlandia che prova l’ultimo attacco a pochi secondi dalla fine, ma nulla di fatto -1? Siamo ormai alle battute finali del primo tempo, tanti errori in questo momento, squadre che cercano l’ultimo assalto -2? Gusev ci riprova, ma Sateri chiude bene sulla conclusione dalla distanza del russo. -3? Ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.00 Le squadre escono dagli spogliatoi. Pochi istanti e sicon lafrazione di gioco! 5.50 Ci rivediamo tra pochi minuti per il via dellafrazione 5.47 Si va al primo riposo conavanti per 1-0 grazie alla rete di Grigorenko dopo 7:17, ma laè assolutamente in partita con 15 tiri contro 7! SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO!AVANTI 1-0 -1?che prova l’ultimo attacco a pochi secondi dalla fine, ma nulla di fatto -1? Siamo ormai alle battute finali del primo tempo, tanti errori in questo momento, squadre che cercano l’ultimo assalto -2? Gusev ci riprova, ma Sateri chiude bene sulla conclusione dalla distanza del russo. -3? Ancora ...

