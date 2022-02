L’Italia Team a Pechino 2022: 17 medaglie fortunate, direzione Milano Cortina 2026 (Di domenica 20 febbraio 2022) Un oro dalla veterana Fontana e un oro dai debuttanti Mosaner – Constantini. Si chiude il cerchio azzurro per L’Italia tra il passato (e fortissimo presente) e il futuro (con un presente di novità e conferma). Sono questi gli unici due titoli italiani alle Olimpiadi Invernali di Pechino, che si chiudono oggi. 17 medaglie è il bilancio di una spedizione comunque da record, seconda edizione nella storia dopo quella di Lillehammer nel 1994 con 20 medaglie in bacheca. Lo short track e il curling sono campioni olimpici allora. per la prima disciplina avviene con consuetudine dopo 4 anni e dopo l’oro vinto e nella stessa distanza di questo sport da Arianna Fontana. Il curling si vede per la prima volta sul podio olimpico, da parte delL’Italia, e per la prima volta oro e subito oro. Di coppia. Formata da ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 20 febbraio 2022) Un oro dalla veterana Fontana e un oro dai debuttanti Mosaner – Constantini. Si chiude il cerchio azzurro pertra il passato (e fortissimo presente) e il futuro (con un presente di novità e conferma). Sono questi gli unici due titoli italiani alle Olimpiadi Invernali di, che si chiudono oggi. 17è il bilancio di una spedizione comunque da record, seconda edizione nella storia dopo quella di Lillehammer nel 1994 con 20in bacheca. Lo short track e il curling sono campioni olimpici allora. per la prima disciplina avviene con consuetudine dopo 4 anni e dopo l’oro vinto e nella stessa distanza di questo sport da Arianna Fontana. Il curling si vede per la prima volta sul podio olimpico, da parte del, e per la prima volta oro e subito oro. Di coppia. Formata da ...

